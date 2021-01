A Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar realizou nesta segunda-feira (25), uma pulverização no Parque Ecológico. O objetivo é conter focos e proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, além de diminuir o número de pernilongos.

Frequentadores do parque solicitavam esta ação por causa da quantidade de pernilongos, uma vez que o parque margeia o rio Tietê e é muito utilizado para a prática de esportes e lazer. O local abriga ainda, departamentos como Nutrição, Meio Ambiente, Defesa Civil, Canil da Guarda Civil Municipal, além da Escola de Trânsito e Casarão Educacional.

O carro com as bombas de inseticidas passa por todas as ruas do parque, onde utilizou cerca de 30 litros de inseticida. A bomba joga átomo no ar, que explode e causa a pulverização.

“Vamos programar a pulverização para cada 15 dias, dessa maneira conseguimos amenizar o problema dos frequentadores do parque”, pontua o secretário Aparecido de Almeida, o Magrão.

O Parque Ecológico é um local com grande variedade de fauna e flora e precisamos preservar. Sem contar que aqui é um lugar aberto ao público que vem de várias cidades da região e de São Paulo, explica o prefeito Eduardo Boigues”.