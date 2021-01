Imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela biofarmacêutica AstraZeneca deve chegar nesta terça-feira (26/01)

O município de Suzano recebe nesta terça-feira (26/01) um novo lote de vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). Desta vez, a remessa confirmada pelo governo do Estado é de 2.130 doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela biofarmacêutica AstraZeneca obtidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até o momento, a cidade já conta com 1.473 servidores municipais que atuam na linha de frente no combate à pandemia vacinados pela primeira dose da CoronaVac, conforme lote recebido na semana passada.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, este novo repasse deverá reforçar a cobertura desses profissionais. Com o primeiro lote da CoronaVac, semana passada, é possível imunizar cerca de 45% dos servidores de Saúde. Agora, com as doses da Fiocruz, o objetivo é chegar aos demais trabalhadores da área que ainda não foram contemplados. Assim, totalizando a imunização de pelo menos 80% dos profissionais, alcançando 4.930 pessoas.

Além disso, a expectativa é de que nas próximas semanas o município também receba o segundo lote da CoronaVac. Todos aqueles que receberam a primeira dose da CoronaVac, que é a vacina do Instituto Butantan, deverão receber o reforço da segunda dose dentro do prazo de até 28 dias, conforme preconizado. Assim, garantindo a eficácia da imunização.

Entre a última quarta-feira (20/01), quando Suzano recebeu o primeiro lote da vacina, até as 15 horas desta segunda-feira, a cidade já contabiliza a aplicação de 1.473 doses. Os profissionais da linha de frente têm sido imunizados no próprio local de trabalho. Ishi finalizou dizendo que a pasta organizou uma grande força-tarefa, priorizando a vacinação daqueles que atuam em urgência e emergência, para em seguida garantir a imunização de demais profissionais, passando por todos os estabelecimentos de Saúde de Suzano, incluindo as unidades básicas e centros de especialidades.

A previsão é de que a imunização com as primeiras 2,8 mil doses da CoronaVac, recebidas na semana passada, seja concluída nesta quarta-feira, quando também começa a etapa de vacinação com o novo lote da Fiocruz (Oxford/AstraZeneca).