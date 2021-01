O Suzano Shopping terá alteração em seus horários tendo em vista as novas restrições do Plano de Retomada da Economia anunciadas pelo governo estadual e o decreto da Prefeitura de Suzano, publicado na segunda-feira (25/01).

Com isso, de segunda a sexta, lojas e Praça de Alimentação passam a funcionar das 12h às 20h; Poupatempo das 8h às 17h, e Academia das 6h às 10h e das 16h às 20h. Para as agências bancárias, o horário de atendimento do Bradesco é das 12h às 16h e da Caixa Econômica Federal das 12h às 13h.

Nos próximos sábados e domingos, dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro, o shopping ficará fechado. As restrições à noite e durante os finais de semana valerão até, pelo menos, 8 de fevereiro.

Nos dias em que o shopping estará fechado, as lojas da Praça de Alimentação funcionarão no esquema de delivery, via principais aplicativos, e algumas lojas farão as vendas por meio do drive-thru. A relação de estabelecimentos pode ser consultada nas redes sociais do shopping.

Vale destacar que as normas de segurança permanecem, como limite de distanciamento, uso obrigatório de máscaras, oferta de álcool em gel, aferição de temperatura e outras medidas válidas para todo o shopping no combate à Covid-19.