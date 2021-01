Em função da última reclassificação do Plano São Paulo, determinada pelo Governo do Estado de São Paulo e regrada em âmbito municipal pelo Decreto 19.846/2021, os equipamentos culturais geridos pela Prefeitura deixarão de funcionar aos finais de semana e feriados e, em dias úteis, obedecerão às normas da fase 2 – Laranja durante o expediente.

Isso porque, conforme decretado pelo Governo do Estado, aos finais de semana e feriados passam a valer as regras da fase 1 – Vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva de todas, que só permite a operação de serviços essenciais. As mesmas restrições valem para o período entre as 20h e 6h de todos os dias úteis.

Um dos equipamentos que terá modificações em seu expediente é o Centro Cultural de Mogi das Cruzes, onde funciona a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieiri, a Sala Multiuso Wilma Ramos e também a Biblioteca Municipal. O equipamento normalmente funciona de terça a sábado e agora ficará aberto apenas em dias de semana.

As mesmas regras valem para a Casa do Hip Hop, Theatro Vasques, o Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM) e demais equipamentos municipais de cultura. Só não haverá alterações nos espaços que já estavam fechados por conta de obras de reforma e adequação.

Durante a semana, todos os equipamentos municipais e eventuais atividades culturais e/ou eventos a serem neles realizados obedecerão às normas da fase 2 – Laranja, que são 40% de ocupação máxima em cada local, funcionamento por no máximo oito horas diárias, obrigação de controle de acesso, hora e assentos marcados, assentos e filas respeitando distanciamento mínimo e proibição de atividades com público em pé.

As regras serão mantidas até a próxima reclassificação do Plano São Paulo, a ser anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo.