A Prefeitura de Itaquá esteve no bairro Marengo Baixo acompanhando as obras da Sabesp de canalização do esgoto e tubulações de águas fluviais. O secretário interino de Obras Marcello Barbosa, o prefeito Eduardo Boigues, o vice Vando Estouro e o vereador Sidney Santos estiveram no local.

“O abastecimento e tratamento da água, além de sistema de esgoto, é mais uma conquista não só para o Marengo Baixo, mas para a cidade como um todo”, disse o secretário.

“Saneamento básico é saúde, dignidade, respeito ao meio ambiente e qualidade de vida. Em todos os cantos da cidade, a reconstrução de Itaquá segue firme. E é assim que vai ser em todos os dias dos próximos anos”, declarou o prefeito.