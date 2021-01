Em busca de novas parcerias para o crescimento da economia ferrazense, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realizou na última terça-feira, (26), no Palácio da Uva Itália, na Vila Romanópolis, uma reunião com representantes da Associação de Mulheres Empreendedoras (AME), que incentiva e valoriza mulheres do município a buscarem sua independência financeira.





O encontro surgiu por meio de uma parceria com o vice-prefeito e secretário da pasta, Daniel Balke, e o vereador Cláudio Ramos Moreira (PT).

O projeto que atua desde setembro do ano passado, com sede provisória na Vila Corrêa, solicita uma melhor estrutura de trabalho, para que seus filiados possam comercializar produtos artesanais.

De acordo com a presidente da Associação, Márcia Andréia, um dos objetivos é expandir o trabalho para novos locais e formalizar o registro no estatuto social. Com a regularização, a AME também pretende oferecer cursos de capacitação. “Queremos que nossas mulheres sejam formalizadas”, afirma.

Para o secretário Balke, a pasta precisa ser a ponte entre o empreendedor e a municipalidade, sendo a indutora da desburocratização. “Sabemos que todo trabalhador quer ser regularizado e pagar o seu imposto de maneira justa, com o retorno em uma melhor infraestrutura. Por isso, nossa função como secretaria é promover o empreendedorismo local, gerando assim desenvolvimento econômico com novas oportunidades de trabalho e renda”, garante o secretário.

Texto: Jamile Matos.