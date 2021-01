A Secretaria de Saúde de Suzano recebeu na tarde desta terça-feira (26/01) um novo lote de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19). Desta vez, a remessa é de 2.130 doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela biofarmacêutica AstraZeneca, obtidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que serão aplicadas nos profissionais da Saúde e em pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). A vacinação terá início nesta quarta-feira (27/01).

O lote foi retirado pela administração municipal na sede do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS), em Mogi das Cruzes. Em seguida, as doses foram cadastradas, armazenadas e despachadas para o início da aplicação. As ampolas da AstraZeneca chegam para o reforço junto a trabalhadores de demais estabelecimentos de Saúde que ainda não foram contemplados, como é o caso do Instituto de Nefrologia e de unidades particulares para atendimento de urgência e emergência.

A cidade, que conta com 6,1 mil trabalhadores da área, das redes pública e privada, já garantiu a vacinação de 45% do quadro com as 2,8 mil doses da CoronaVac, recebidas na semana passada. Também está previsto, nesta semana, o início da imunização do público que vive em Instituições de Longa Permanência para Idosos, sendo que o município conta com 447 pessoas nesta situação. A vacina da Fiocruz requer aplicação em duas etapas, com intervalo de 12 semanas.

É importante lembrar que as primeiras vacinas em Suzano foram priorizadas para os profissionais da linha de frente no combate à Covid-19, na rede pública municipal, sobretudo para quem está no atendimento de urgência e emergência.

A aplicação da CoronaVac, que é a vacina do Instituto Butantan, garantiu a imunização de profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, do Pronto-Socorro Municipal (PS), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras e de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) de grande circulação, como é o caso do posto Dr. André Cano Garcia, localizada no Boa Vista, e do Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz.