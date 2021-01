De acordo com o Ministério da Cidadania, todas as parcelas vão ser pagar de uma só vez

As últimas parcelas do auxílio emergencial vão ser pagas nesta quinta-feira (28) para cerca de 196 mil beneficiários que tiveram o recurso negado. O montante a ser pago é de R$ 248,6 milhões.

De acordo com o Ministério da Cidadania, todas as parcelas vão ser pagar de uma só vez para os beneficiários. O valor estará disponível tanto para transferências e pagamentos quanto para saques.

Dois grupos receberão estes recursos:

Pessoas que fizeram a contestação no período de 7 a 16 de novembro e de 13 a 31 de dezembro de 2020 (191 mil)

Os beneficiários que tiveram o pagamento reavaliado em janeiro de 2021, decorrente de atualizações de dados governamentais (5 mil).

Parcelas recebidas

Do total, 8,3 mil receberão a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcelas do auxílio emergencial; 40,9 mil pessoas receberão as três últimas parcelas; 68,1 mil terão direito à quarta e à quinta parcelas e 78,3 mil vão receber somente a quinta.

O auxílio emergencial começou a ser depositado em abril de 2020 e, inicialmente, pagou cinco parcelas de R$ 600. Em setembro do ano passado, o benefício foi estendido até 31 de dezembro de 2020, mas com o valor de R$ 300.

Mães chefes de família têm direito à cota dupla. O auxílio emergencial beneficiou 68 milhões de trabalhadores – 32,2% da população e cerca de 40% das residências – pagando o total de R$ 330 bilhões.

Como efetuar o saque

Para saber se tem direito, o beneficiário deve acessar a conta no aplicativo Caixa Tem. Para realizar o saque em espécie, basta selecionar a opção ‘saque sem cartão’, que irá gerar um código de saque. O código tem validade de uma hora e deve ser usado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Fonte: diariodonordeste