Por Junior dos Anjos

O vereador David Júnior (PSD), da cidade de Ferraz de Vasconcelos, concedeu entrevista para os jornalistas Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos, na última terça-feira, 26 de janeiro, no programa Bom Dia Ferraz.

O parlamentar demonstrou a sua alegria de poder falar para a população via TV Cenário e que, desta forma, sabe o grande alcance que a entrevista teria pelos munícipes.

David Júnior, explicou as questões eleitorais que o fez, em um primeiro momento, apesar de ter sido bem votado, não assumiu a vereança no dia 01 de janeiro de 2021. Contudo, o mesmo confidenciou a satisfação de assumir o seu mandato no dia 06 do corrente, estando este na qualidade de suplente.

O parlamentar fez questão de trazer uma boa nova que coincide com uma promessa de campanha: ele renunciou o uso do carro da Câmara de Ferraz, fazendo uma doação para o município, que assim pode colocar o veículo para servir o povo, nas mais diversas necessidades da cidade.

David Júnior falou sobre a vitória da prefeita Priscila Gambale, de mesma sigla partidária sua (PSD), e, destacou sobre as ações e serviços que a mesma vem desempenhando logo após assumir o Paço Municipal. Para ele a cidade iraa crescer e muito, com as ações da prefeita, do seu vice e o apoio do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL).

O vereador respondeu os questionamentos dos internautas que protagonizaram um grande compartilhamento do programa Bom Dia Ferraz.

Por fim, David Júnior reafirmou o seu compromisso com o povo, na qualidade de vereador, e, desejou boa sorte aos seus pares nos próximos quatro anos de mandato.