Nesta etapa, a previsão é que 131 pessoas sejam vacinadas; a campanha

segue na próxima semana com a inclusão de profissionais da Saúde da rede

particular

Idosos e funcionários das Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs) do município de Poá receberão a 1ª dose da vacina contra o novo

coronavírus (Covid-19), nesta sexta-feira (29/01). Ao todo são previstas

131 pessoas de duas casas de repouso, sendo a Casa de Repouso Rosana e o

Lar Mãe Mariana. A nova fase será realizada paralelamente com a

imunização dos profissionais da saúde que já conta com 713 vacinados.

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, , a campanha segue

normalmente no município. Na sequência das duas ILPIs de Poá, na próxima

terça-feira (02/02), terá início a vacinação dos profissionais da Saúde

da rede particular. “Estamos dentro do cronograma estipulado pelo

governo do Estado. Ao todo serão 131 vacinados nesta nova etapa, entre

idosos e funcionários dos asilos”, afirmou o diretor do departamento,

Leonardo Barbosa Garcia.

A expectativa, segundo a secretária de Saúde, Claudia Cristina de Deus,

é que no dia 8 de fevereiro (segunda-feira), a campanha comece a

imunizar os idosos com idade a partir dos 75 anos. “Estamos na

dependência do envio de novas doses para atender a demanda da cidade,

porém, estamos trabalhando com o que já temos para não atrasarmos o

cronograma estadual”, enfatizou.

A campanha de vacinação em Poá chegou ao quinto dia de imunização e

segue com uma média de 142 doses aplicadas por dia. “Recebemos 2.530

doses da vacina e estamos empenhados em cumprir o cronograma enviado

pelo governo do Estado de forma rápida e eficiente”, finalizou Leonardo.

Em relação aos profissionais de Saúde da rede municipal, o diretor

afirmou que esta quarta-feira (27/01) foi o último dia de imunização nas

unidades das redes básicas. Os funcionários que não estavam presentes

por algum motivo, poderão receber a aplicação, na próxima segunda-feira

(01/02), no Departamento de Vigilância em Saúde.

CRONOGRAMA DE IMUNIZAÇÃO

29/01 – Idosos e Funcionários de ILPIs

01/02 – Profissionais de saúde da rede municipal que ainda não foram

vacinados

02 a 05/02 – Profissionais de Saúde da rede particular

08/02 – Idosos a partir de 75 anos

FOTOS / Rodrigo Nagafuti