A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba recebeu 1.450 doses da vacina de Oxford nesta terça-feira (26). Seguindo o cronograma de vacinação, os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 continuarão sendo contemplados. Lembrando que 4.506 profissionais fazem parte desse grupo prioritário e, até então, o município havia recebido 1.880 doses da Coronavac.

“Estamos cobrando mais vacinas do Governo do Estado e Federal. Nossa prioridade é fazer a vacinação no maior grupo possível de pessoas o quanto antes”, disse o prefeito Eduardo Boigues. Ele também comemorou a inclusão feita pelo Ministério da Saúde, esta semana, dos profissionais de educação e segurança como prioridade no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.

“Estamos muito esperançosos com todo esse processo e acreditamos que, em breve, essa pandemia que tanto nos assola terá um fim”, declarou o secretário de Saúde Edson Rodrigues.

A refrigeração das vacinas é um dos maiores cuidados que a secretaria tem, pois as mesmas precisam permanecer estáveis entre 2 e 8 graus positivos. A geladeira que é utilizada para o acondicionamento é aberta apenas duas vezes ao dia.