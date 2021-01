De maneira muito honrosa recebi o convite do grupo cenário para iniciar uma coluna semanal sobre saúde. Já havia escrito algumas colunas sobre o tema num jornal de Mogi das Cruzes e em algumas revistas médicas científicas, sou habitualmente convidado para dar aulas e palestras para um público variado em universidades, ONGs e até na indústria farmacêutica mas confesso a vocês que nada me trouxe tanto orgulho e felicidade que escrever as pessoas da cidade em que fui criado e de onde minha família tem tanta história e origem. Tenho certeza que meu avô Halim e minha avó Raja estariam orgulhosos de ver seu neto escrevendo em um periódico Ferrazence, num tempo onde a saúde tem sido tão importante e as pessoas carecem de informação. Comecei minha alfabetização no Peixinho Dourado (hoje colégio Luterano), ingressei na universidade de medicina em São Paulo pela Unisa, depois construí minha carreira de oncologista fazendo especialização em grandes centros do país, como a Santa Casa de São Paulo e o hospital das clínicas, até chegar em 2016 ao MD Anderson Câncer Center em Houston, no Texas, Estados Unidos, maior centro oncológicos do mundo, onde me especializei em câncer de pulmão e cabeça e pescoço. De lá pra cá voltei ao Brasil e decide me dedicar ao SUS e a região do alto Tietê. Sempre me espelhei na carreira médica em meus pais e meus tios que são indiscutivelmente profissionais reconhecidos em Ferraz e região, meus espelhos na formação médica desde criança. Sem perder o vínculo com os grandes hospitais de São Paulo onde tiro o meu ganha pão, tenho me dedicado ao serviço público onde cresci como médico e principalmente como ser humano vendo as virtudes e dificuldades de se trabalhar no serviço público brasileiro. Tenho certeza que essa nova oportunidade que se abre em minha carreira será muito importante para orientar as pessoas, mas principalmente aprender um pouco mais sobre a medicina com as dúvidas que os leitores irão enviar e o Feedback que iremos ter com a coluna. Espero poder contribuir um pouco com os leitores e o grupo cenário nessa nova fase que se inicia pois podem ter certeza que essa coluna já está contribuindo com o médico que aqui escreve, melhorando cada vez mais a sua sensibilidade e o seu aprendizado com as pessoas. Gratidão



> Dr Jorge Abissamra Filho, o Jorginho Abissamra, é medico oncologista clinico graduado em medicina pela Universidade de Santo Amaro (UNISA), com residencia em clinica médica pela Santa Casa de São Paulo (ISCMSP), titulo da especialidade pela SBCM, residencia em cancerologia pelo Instituto do Cancer Arnaldo Vieira de Carvalho, membro titular da sociedade brasileira de oncologia clinica (SBOC) e com subespecializacao em câncer de pulmão e cabeça e pescoço pelo MD-Anderson cancer center, em Houston Texas. Atualmente é médico no ICESP, chefe da oncologia clinica do COAT, oncologista clinico no IAVC, professor convidado da faculdade de medicina da Santa Casa de SP, oncologista do instituto de oncologia de Mogi das Cruzes, chefe do serviço de oncologia clinica do H. Ipiranga de Mogi das Cruzes e fundador da Amo Saúde