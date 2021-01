Município chega agora a 2,2 mil pessoas vacinadas; doses do imunizante da Fiocruz foram destinadas ao reforço da vacinação de profissionais de saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano deu início à imunização contra o novo coronavírus (Covid-19) em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) nesta quarta-feira (27/01), sendo que pelo menos 152 idosos receberam as doses no primeiro dia da ação. Até o momento, o município também contabiliza a vacinação de 2.052 profissionais da saúde.

Nesta quarta-feira, as doses da CoronaVac, que é a vacina do Instituto Butantan, chegaram aos idosos das casas de repouso em Suzano. Entre elas está o Centro São Vicente de Paulo, localizado no Parque Maria Helena, onde 28 residentes e 34 funcionários foram imunizados.



“Este é um momento de conquista. Por meses aguardamos por um fio de esperança. Agora, finalizando a vacinação dos profissionais da saúde na linha de frente, finalmente damos início à proteção dos idosos em casas de repouso. Este é um público que foi muito impactado pela pandemia, à medida que as restrições de visitas aliadas a outros fatores de vulnerabilidade do grupo impuseram uma nova realidade à convivência”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que acompanhou de perto a aplicação das doses.



A primeira pessoa imunizada da casa foi Adélia de Oliveira Cruz. Os enfermeiros e cuidadores da unidade também receberam o imunizante. “Sem dúvida, hoje é um dia de muita alegria para nós. Me sinto grata por fazer parte deste momento e esperançosa com a vacina”, disse a coordenadora do lar, Viviane Cavalcante Ferreira dos Santos.

Outras 11 instituições receberam a ação: Espaço Vida e Saúde Moradia, Residência Terapêutica, Lar das Orquídeas, Espaço Vida Viva Moradia e Repouso, Recanto dos Idosos (Luz Divina), Casa de Repouso Viva a Vida, Associação Abrigo Fraternal, Associação Nipo Brasileira Enkyo, Casa de Repouso Vitória, Recanto do Girassol (AADVIS) e Bem-Estar Club.

Já as doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela biofarmacêutica AstraZeneca, obtidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram destinadas para o reforço da vacinação de profissionais de saúde. Ainda nesta quarta-feira, 60 trabalhadores do Instituto de Nefrologia (Diaverum) receberam a dose. “Aos poucos superamos a demanda de trabalhadores na linha de frente, seguindo com a imunização para outros funcionários da Saúde, seja em unidades públicas especializadas ou em unidades privadas, priorizando sempre aqueles que estão em atendimento de urgência e emergência aos pacientes da Covid-19”, explicou o secretário de Saúde, Pedro Ishi.



“Avançarmos com a imunização para os idosos em casas de repouso é um passo importante. O objetivo agora é garantir a total imunização deste público, que chega a mais de 440 pessoas no município, para em seguida expandir a vacinação para os demais grupos prioritários, conforme orientações do governo do Estado e a disponibilidade de doses encaminhadas à cidade”, reforçou.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano