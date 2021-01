Por Junior dos Anjos

Na última quarta-feira, 27 de janeiro, o programa Bom Dia Ferraz recebeu o vereador Edinho, parlamentar da cidade de Poá.

O parlamentar que vivencia neste ano o seu terceiro mandato, agradeceu a oportunidade de falar para todos da sua cidade e também da região, graças a TV Cenário. Ele destacou a importância de uma emissora na envergadura do Grupo Cenário de comunicação para um município e, consequentemente, para a região do Alto Tietê.

O parlamentar destacou em sua entrevista a real situação que a cidade de Poá vem passando, sobretudo, na questão financeira. Para ele, a nova prefeita, Márcia Bin (PSDB), precisará de, no mínimo, dois anos para colocar o município de volta aos trilhos do desenvolvimento.

Ele deixou claro a sua opinião sobre as decisões da Pasta da Saúde em intervir em alguns equipamentos que oferecem serviços relevantes para a cidade. Na opinião do parlamentar, ele não concorda com as ações tomadas, porém respeita o momento difícil que a Pasta enfrenta.

Edinho destacou pontos importantes do seu mandato passado e o amadurecimento político para esta nova jornada. Segundo ele, o trabalho para com a cidade, como um todo, deve acontecer urgentemente e, esta é a sua esperança e anseio como parlamentar.

Por fim, Edinho respondeu diversas perguntas dos internautas que esclareceram dúvidas sobre Políticas Públicas.