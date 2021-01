Mogi das Cruzes passará a ter novas vagas de Zona Azul a partir desta segunda-feira (01/02). A medida busca ampliar a rotatividade e a oferta de vagas em locais com grande movimentação de pessoas, que possuem fortes atividades comerciais e de serviços. Durante a primeira semana, a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a empresa concessionária do serviço de estacionamento controlado farão um trabalho de orientação nos novos pontos.

Os locais que receberão ampliação estão na Região Central, Jardim Santista e Braz Cubas. Eles foram definidos em 2020. Com isso, a empresa concessionária realizou a implantação da sinalização das novas vagas e dos parquímetros.

“As vagas de Zona Azul são importantes porque oferecem maior rotatividade e democratização na utilização das vagas e espaços públicos. Em regiões com grande movimentação de pessoas, comércio e serviços, elas fazem com que seja mais fácil encontrar locais para estacionamento, uma vez que evitam que um mesmo veículo fique estacionado em uma mesma vaga por longos períodos”, explicou a secretária municipal de Transportes, Cristiane Ayres.

A secretária reforça, no entanto, que a pasta fará o monitoramento sobre a efetividade técnica da implantação das novas vagas. Caso seja necessário, adequações poderão ser adotadas.

Na Região Central, as novas vagas ficam nas ruas Coronel Cardoso de Siqueira, Maestro Júlio Ernesto de Oliveira, Manoel Urbano, Maestro Antonio Mármora, Capitão Paulino Freire, Primeiro de Setembro (próximo ao hospital) e Doutor Corrêa. Já no Jardim Santista, serão atendidas as ruas Presidente Campos Salles e Antonio Meyer.

Em Braz Cubas, passarão a operar vagas nas ruas Doutor Deodato Wertheimer, Padre Álvaro Quinhonez Zuniga, Isidoro Boucault, Capitão Francisco de Almeida, Francisco Affonso de Melo, Schartzmann e Júlio Aragão.

Serão implantadas faixas alertando os motoristas nos locais em que as vagas passarão a operar. Também será feita a distribuição de material informativo para motoristas e comerciantes.

Os valores da tarifa para as vagas de Zona Azul – tanto as já existentes quanto as novas – são R$ 0,75 (30 minutos); R$ 1,50 (60 minutos); R$ 2,25 (90 minutos); R$ 3,00 (120 minutos). O pagamento pode ser feito nos parquímetros instalados nas vias, com as orientadoras do sistema de Zona Azul. Outra opção que facilita aquisição de créditos e a regularização é a utilização do aplicativo Vaga Inteligente, em que a regularização pode ser feita via internet, com a utilização de créditos.