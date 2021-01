A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos lançou nesta quinta-feira, 28, o projeto “Renova Meu Bairro” com o objetivo de revitalizar as áreas do município através de um mutirão de serviços como limpeza, capinação, sinalização das vias públicas, troca de lâmpadas, reparos em estruturas, tapa buraco, cata-treco e substituição de refletores.

A ação é realizada através de uma parceria entre as secretarias de Transportes, Serviços Urbanos, Planejamento e Comunicação.

A prefeita Priscila Gambale, acompanhada do presidente da Câmara, Flávio Batista de Souza, o Inha, esteve no local acompanhando os trabalhos.

“Esse é o primeiro bairro contemplado por este novo formato de trabalho, um grande mutirão, onde a Prefeitura realiza ações de zeladoria em um curto prazo de tempo”, disse Gambale.

A limpeza mais esperada na Vila São Paulo era na Travessa Dom Pedro, um local que estava bloqueado pela grande quantidade de lixo há anos e era alvo constante de reclamação dos moradores e agora a via foi liberada.

Os serviços do “Renova Meu Bairro” serão disponibilizados em outras áreas da cidade nos próximos dias.