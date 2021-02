Ao todo, Saspe oferece cem vagas; aulas ocorrerão à distância neste ano e terá início no dia 22 de fevereiro

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abrirá nesta segunda-feira (01/02) as inscrições para o Curso Pré-Vestibular Municipal. Ao todo, serão oferecidas cem vagas para os suzanenses que desejam se preparar para processos seletivos em 2021. A oportunidade é voltada a pessoas que já concluíram ou estão no último ano do ensino médio. Nesta edição, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as aulas ocorrerão remotamente. Para se inscrever, basta preencher o formulário on-line disponível em bit.ly/PréVestibular2021.

O interessado deve informar o nome completo, RG, endereço completo, telefone (de preferência número de WhatsApp) e e-mail. As inscrições on-line vão até o dia 5 de fevereiro (sexta-feira). Após este período, a equipe do Saspe deve contatar os alunos para informar detalhes sobre as aulas, que neste ano serão realizadas à distância, por meio de conferência on-line.

Vale destacar que nenhuma taxa será cobrada. O início das aulas está programado para 22 de fevereiro (segunda-feira), sendo que todo o conteúdo será ministrado por estudantes de graduação, pós-graduação e egressos de faculdades voluntários que atuam na região do Alto Tietê. A expectativa é de que as aulas ocorram pelas plataformas Google, a exemplo do que já tem sido adotado pelo grupo desde o início da pandemia, em abril do ano passado.

De acordo com a assessora responsável pelo projeto, Cláudia Batista Tamarindo, toda a equipe envolvida com o Curso Pré-Vestibular Municipal se dedica em manter o cronograma e a qualidade do conteúdo pedagógico proposto em aulas presenciais. Cláudia explicou que as plataformas on-line de compartilhamento têm sido grande aliadas, bem como aplicativos de mensagens. Assim, é possível manter os grupos de estudos com professores e alunos empenhados em querer aprender. Ainda é analisada a possibilidade de agendar plantões de dúvidas presenciais, com um número reduzido de pessoas, respeitando todas as orientações sanitárias.

Já a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou a importância do curso. Larissa disse que o Pré-Vestibular Municipal já recebeu centenas de suzanenses que sonham com o ensino superior. Desde 2017, quando o curso foi implantado gratuitamente na cidade, a diferença foi feita para muitas pessoas, com alunos aprovados em universidades particulares e públicas, inclusive federais.