O Parque Municipal Nosso Recanto, um dos patrimônios de Ferraz de Vasconcelos, passou a receber ações de zeladoria nesta sexta-feira, 29, através do projeto “Reviva Recanto”. A ação, que envolve serviços de várias secretarias municipais, visa recuperar o espaço para utilização da população.

A prefeita Priscila Gambale esteve no local acompanhada dos secretários Cláudio Squizato, Dom Souza, Nicolas David, Bruno de Oliveira, Álvaro Costa, de Meio Ambiente e Proteção Animal, Comunicação, Serviços Urbanos, Assuntos Jurídicos e Transporte e Mobilidade Urbana, respectivamente. Os trabalhos também foram acompanhados de perto por vereadores que a todo momento chegavam para verificar as melhorias realizadas no local.

O espaço está sendo totalmente recuperado, desde as áreas verdes que estão sendo capinadas e limpas, quanto as estruturas físicas que estão recebendo reforma, pintura e renovação da iluminação.

Entre as novidades estão a construção de um novo lago, a fazendinha que irá receber animais de pequeno porte e uma pista de skate.

A prefeita disse que a população de Ferraz em breve ganhará um parque totalmente remodelado.

“Teremos um lugar para receber as famílias, onde poderão brincar, praticar esportes e estarem juntos quando a pandemia passar”, comentou Priscila.

Os serviços não se resumem apenas ao parque, as ruas no entorno também receberam serviços de limpeza, tapa buraco e lâmpadas de Led.