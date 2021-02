O trabalho de substituição de lâmpadas de vapor de sódio por modelos LED está avançando na região do Mogilar e do Rodeio. O serviço, que começou no início deste ano, já ultrapassou os 50% do cronograma previsto. Nesta semana, estão sendo trocadas as lâmpadas da Avenida Lothar Waldemar Hoehne. No total, serão substituídas 514 luminárias.

A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a EDP. A cidade foi contemplada na Chamada Pública de Eficiência Energética da EDP, regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A troca das lâmpadas começou pela avenida Manoel de Oliveira e a responsável técnica pela execução do serviço é a empresa Energisa. O investimento total no projeto será de R$ 742 mil.

Mais eficientes, econômicas e duradouras, as lâmpadas LED proporcionam uma redução no consumo de energia. A troca des lâmpadas no Mogilar e Rodeio deve proporcionar uma economia estimada em 23% após a substituição das 514 lâmpadas.

Como os modelos LED possuem maior fluxo luminoso e luz clara, contribuem para melhorar a a segurança pública. As características dos LEDs ajudam na identificação de pessoas, veículos ou objetos pelas câmeras de monitoramento, além de oferecerem maior conforto visual aos cidadãos.

Avenidas beneficiadas e número de luminárias LED

– Avenida Lothar Waldemar Hoehne (trecho 1): 276

– Avenida Lothar Waldemar Hoehne (trecho 2): 8

– Avenida José Meloni: 18

– Avenida Manoel de Oliveira: 22

– Avenida Carlos Baratino: 28

– Avenida Yoshiteru Onishi (lado avenida): 37

– Avenida Yoshiteru Onishi (faixa central): 37

– Avenida Carlos Ferreira Lopes: 88

Total: 514