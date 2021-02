Imagens mostram o estado da residência após a destruição em sua parte interna, com móveis e aparelhos eletrônicos no chão

A casa do pai do menino de 11 anos encontrado preso por correntes a um tambor em Campinas, no interior de São Paulo, foi depredada após o caso se tornar público.

Com apenas 25 kg, peso de uma criança quatro anos mais nova, ele foi achado e libertado pela polícia no último dia 30, após denúncia de vizinhos da família. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante.

Imagens coletadas pela reportagem da Record TV mostram o estado em que se encontrava a residência após a destruição em sua parte interna.

Pelas fotos, é possível ver aparelhos de televisão, móveis e diversos utensílios domésticos jogados ao chão, em partes coberto por areia.

Fonte: R7