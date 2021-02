A prefeita Marcia Bin e a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Patrícia Batista, participaram na tarde desta terça-feira (02/02), do evento virtual do governo do Estado, que teve por objetivo anunciar o repasse de recursos aos municípios do Estado para o custeio da rede de Assistência e Desenvolvimento Social. Também esteve presente a assessora de Políticas Públicas de Desenvolvimento Social de Poá, Leda Aparecida Costa Monteiro.

Na ocasião, o governador João Dória realizou a assinatura eletrônica que destinou ao município de Poá o montante de R$ 695.631,94 para o exercício de 2021, que beneficiará toda a rede municipal. Ao todo foram R$ 202 milhões destinados aos 645 municípios do Estado. O evento contou com a participação da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

De acordo com a chefe da pasta Patrícia Batista, este recurso atenderá a Rede Direta do município, que inclui o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), bem como a Rede Indireta, sendo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, destinado a quatro entidades, como a Batuíra; Reino da Garotada de Poá, Aldeias Infantis SOS e Grupo Esperança.

“Além disso, a verba destinada à cidade beneficiará ainda os atendimentos de média complexidade, que compreende a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), e o segmento Acolhimento de Criança e Adolescente, que inclui a Aldeias Infantil SOS”, explicou Patrícia.

O plano de trabalho foi elaborado em 2020 e encaminhado à Divisão Regional da Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS). “Este recurso virá em prol das milhares de famílias assistidas pelas entidades sociais do município, bem como os equipamentos CRAS E CREAS, e será de extrema importância para mantermos os atendimentos essenciais. Parabenizo o governo do Estado pela agilidade neste repasse”, completou Marcia Bin.