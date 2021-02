O secretário de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente, João Carlos Navarro, esteve na capital paulista, nesta segunda-feira (1), para uma reunião com o assessor especial, da Secretaria de Transportes e Logística do Estado, Luiz Alberto Fioravante, para falar sobre as alças de acesso na Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba.

Este encontro atende um pedido do prefeito Eduardo Boigues, que há anos, vê o potencial que Itaquaquecetuba tem, sobretudo por ser tão próxima de uma das maiores capitais do país.

“As alças de acesso vão contribuir muito para Itaquaquecetuba crescer. Vai abrir possibilidades de crescimento para o escoamento de produção, além de facilitar o trajeto de quem precisa ir para São Paulo”, reforçou o secretário.

Com os novos acessos, a cidade terá uma melhora significativa na mobilidade urbana e do sistema viário. Navarro explica que “A cidade está em desenvolvimento com a nova gestão e vai possibilitar uma mudança muito positiva na vida de quem depende das estradas. Os acessos ao município vão abrir oportunidades para capitação de novas indústrias e proporcionar o crescimento econômico há tempos esperado”.