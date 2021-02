A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos promoveu na segunda-feira (01) mais uma reunião relacionada ao carnaval na cidade. O objetivo foi continuar alinhando os preparativos para uma exposição itinerante que deverá simbolizar a comemoração da festa neste ano na cidade. A primeira reunião sobre o assunto ocorreu em 20 de janeiro.

Na oportunidade, estiveram presentes representantes de várias escolas de samba do município, que inclusive puderam expor suas opiniões e necessidades quanto à volta efetiva do carnaval na cidade. De qualquer forma, cabe destacar que este ano, uma exposição itinerante relembrará a festa, resgatando a história desta tradição em Ferraz e enaltecendo os grupos do setor ferrazense.

A exposição deverá ser em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para tornar a ação ainda mais acessível aos munícipes.

Além disso, os preparativos junto à Liga de das Escolas de Samba da cidade para o carnaval de 2022 também já começaram. “Foi um papo bem produtivo, cada um com suas ideias e todos muito contentes pela possibilidade de haver carnaval de rua para 2022”, revelou a titular da pasta, Rosemeire Crossi.

Resgate do carnaval em Ferraz

Ainda segundo a secretária, a pasta pôde observar que muitos sambistas mostraram indignação por terem sido esquecidos na cidade por algum tempo e garantiu o resgate do carnaval em Ferraz. “Nós entendemos que eles tiveram problemas nos carnavais, que inclusive foram acabando com o tempo. Mas afirmo que este resgate irá acontecer, principalmente quando todos os sambistas da cidade estiverem fechados com nossas propostas”, afirmou Rosemeire.

Em breve, a pasta realizará outras reuniões com o objetivo de estabelecer metas e cronogramas para a exposição deste ano.