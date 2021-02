A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta quarta-feira (03/02) a vacinação dos profissionais de saúde atuantes em clínicas e laboratórios particulares de Suzano. A expectativa é de que 1,5 mil doses sejam aplicadas ao longo do dia. A ação contemplará profissionais das unidades vinculadas ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), conforme atualização cadastral previamente exigida. Os trabalhadores dos setores administrativos desses locais deverão ser imunizados em data posterior, dependendo da disponibilidade de doses.

Nesta etapa, serão contemplados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, biomédicos, técnicos de laboratório, técnicos de radiologia, dentistas, farmacêuticos, auxiliares de saúde bucal, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos dos estabelecimentos que fizeram a atualização cadastral no CNES e informaram os devidos dados à Secretaria Municipal de Saúde dentro do prazo vigente.

Esses trabalhadores poderão comparecer à Arena Suzano, que fica nas dependências do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 8 às 17 horas, portando um documento de identificação profissional – ou carteira do conselho de classe – e um documento de identificação pessoal, todos originais. No local, na área externa, haverá tendas em ordem alfabética, em que cada profissional deverá se direcionar de acordo com a primeira letra do nome para a retirada de senhas de acesso. A vacinação ocorrerá dentro do ginásio.

O titular da pasta, Pedro Ishi, detalhou que são esperadas 1,5 mil pessoas para esta primeira fase de vacinação na Arena Suzano e que a logística foi feita de maneira a evitar aglomerações com o controle para o atendimento desse grupo prioritário, que são os profissionais de saúde das unidades privadas cadastradas e, em seguida, para analisar a possibilidade de imunização dos trabalhadores administrativos e demais colaboradores.

Portanto, o objetivo é de que logo no dia seguinte, quinta-feira (04/02), a secretaria possa se reunir para um balanço da ação. O secretário explicou que logo após o dia de vacinação, dependendo da quantidade de doses disponíveis, a pasta pretende anunciar uma nova data para contemplar os outros trabalhadores.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha com os dois primeiros lotes dos imunizantes encaminhados pelo governo do Estado, sendo 2,8 mil doses da CoronaVac e 2.130 do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela biofarmacêutica AstraZeneca obtidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O município conta, até o momento, com 2.875 vacinados, sendo que Suzano já concluiu a imunização de toda a rede municipal de saúde, dos profissionais da urgência e emergência da rede privada e das pessoas residentes e que trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).