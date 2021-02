Comunicado

A Prefeitura de Suzano foi informada nesta quarta-feira (03/02) pelo governo do Estado que as atividades comerciais na cidade voltam a ser permitidas aos fins de semana, seguindo as recomendações da Fase 2 – Laranja do Plano São Paulo. A determinação já está em vigor no município por meio do Decreto Municipal nº 9.569/21. Uma nova reclassificação estadual está prevista para a próxima sexta-feira (05/02), com vigência a partir da próxima segunda-feira (08/02).

Segundo a atualização, os sábados e domingos retornam à Fase 2 – Laranja, onde é permitido o funcionamento de academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias e escritórios por até oito horas diárias. O atendimento presencial é limitado a 40% da capacidade com início às 6 horas e encerramento às 20 horas. Os parques também estão liberados nesta fase.

Além disso, as atividades não essenciais que geram aglomeração, como festas, baladas e shows, continuam proibidas, assim como o consumo local em bares. A venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência só pode ocorrer entre 6 e 20 horas. O documento pode ser consultado no site da Prefeitura de Suzano, na área “Imprensa Oficial”.

O município está na fase laranja desde a última atualização do Plano São Paulo, no dia 25 de janeiro. Nesta mesma data foi determinada a restrição máxima, da fase vermelha, aos fins de semana, com o fechamento de comércios e serviços não essenciais. A previsão era de que a medida vigorasse até o dia 7 de fevereiro, mas foi revogada hoje (03/02) pelo governo do Estado.

É importante relembrar que o uso de máscara é obrigatório e os estabelecimentos em funcionamento devem seguir protocolos de higiene, como a oferta de álcool em gel, aferição de temperatura corporal, respeito ao distanciamento mínimo entre as pessoas e outras ações que visem a proteção de todos, principalmente de idosos, gestantes e quem sofre de doenças crônicas ou imunodeprimidas, conforme recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.