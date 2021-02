Chegou ao Brasil na noite desta quarta-feira (3) o avião transportando 5,4 mil litros de insumos para a produção de 8,6 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório Chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. As informações são da TV Globo.

O avião pousou pouco antes da meia-noite no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O Governador de São Paulo João Doria (PSDB) acompanhou a chegada dos insumos, ao lado do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

“Nesses contêineres, nós temos mais 8,6 milhões doses desta vacina [a CoronaVac], da vacina do Butantan. A vacina que vai salvar vidas de milhões de brasileiros. Até o final da semana que vem, nós teremos mais de 27 milhões de doses da vacina do Butantan em solo brasileiro, para ajudar, contribuir a salvar vidas de brasileiros em todo o país. Ajuda e contribuição de São Paulo, através do Instituto Butantan, para o Brasil. Esta é a vacina do Brasil. A vacina que salva e que vai ajudar milhões de brasileiros”, diz Doria, em vídeo publicado em suas redes sociais.