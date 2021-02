Uma mulher atropelou cinco pessoas na Avenida Yervant Kissajikian, na Zona Sul de São Paulo, no início da noite de quarta-feira (3).

De acordo com o primo da motorista, ela estava indo para a igreja quando perdeu o controle do carro automático e subiu com o veículo na calçada.

Três pessoas em um ponto de ônibus e outras duas que andavam na calçada foram atingidas. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Saboya, sem ferimentos graves, segundo a Polícia Militar.

Fonte: G1