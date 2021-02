Desativado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos há muitos anos, o semáforo instalado na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.750, no Núcleo do Itaim, poderá voltar a operar, em breve. O reinício do funcionamento do equipamento de trânsito está sendo solicitado pelo vereador, Alexandro Santos Alves Silva (PSC), o Teteco. A medida visa evitar acidentes no local.

O parlamentar (foto) propôs a sua reivindicação por meio de um ofício datado de 28 de janeiro ao titular da pasta dos Transportes e Mobilidade Urbana, Álvaro Costa Vieira, o Kaká. No documento, Teteco argumenta que o possível retorno do semáforo atenderia ao pedido dos próprios munícipes e, principalmente, de moradores próximos como, por exemplo, os do Jardim Recanto dos Pássaros.

Além disso, o vereador destaca no seu ofício que naquele trecho da Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves apresenta um grande fluxo de veículos. Na realidade, essa intensa movimentação de automóveis no perímetro citada via pública ocorre justamente porque a mesma é uma das principais ligações viárias de Ferraz de Vasconcelos com o bairro do Itaim Paulista, na zona leste da capital paulista.

Ainda, para convencer os técnicos da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana sobre a viabilidade operacional do aparelho, Teteco cita também no seu documento que nas imediações do semáforo inativo funciona a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professora Maria Inês Batista Gurgel. Com isso, o número de pedestres aumenta de forma considerável, sobretudo, quando voltar às aulas presenciais.