A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos deu início nesta quarta-feira, 3, à vacinação do grupo de idosos com mais de 90 anos. Ao todo, 390 doses do imunizante Coronavac foram separadas para este público.

A vacinação está ocorrendo na UBS Mário Margarido, também conhecido como CSII, das 9 às 15 horas, pelo sistema drive-thru. A responsável pela pasta da Saúde, Kelly Hungria, explicou como funcionará a aplicação das vacinas.

“Dispomos uma tenda na frente do CSII onde os familiares encostam os veículos e o idoso com mais de 90 anos recebe a dose da vacina. Aqueles que tiverem dificuldades de locomoção ou acamados, os familiares podem vir até esta unidade, fazer o cadastro e nós iremos fazer a aplicação na pessoa em sua residência”, explicou Kelly.

O primeiro imunizado desta faixa etária foi o senhor Conrado Gomes da Silva, de 96 anos, que ficou muito emocionado ao término da aplicação.

A filha do senhor Conrado, Neusa Zenker, chorou e contou o sacrifício da família até a chegada deste dia tão esperado.

“Meu pai fez tudo certinho, está há 10 meses isolado, com a família sentindo muita saudade dele e hoje vê-lo recebendo a vacina considero uma vitória”, disse Neusa.

A Prefeitura recebeu na terça-feira, 2, mais 1.660 doses da Coronavac e até agora, 2.307 pessoas já foram imunizadas em Ferraz de Vasconcelos. A vacinação aos profissionais ligados à saúde também segue na cidade.

Texto: Jucelio Salvador – MTB: 33858/SP/SeCom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade/SeCom Ferraz.

FV, 3 de fevereiro de 2021.

Secretaria de Comunicação Social de Ferraz de Vasconcelos.