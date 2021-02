Por Junior dos Anjos

O último programa do formato do Bom Dia Ferraz, foi ao ar no dia 29 de janeiro com uma sensação de dever cumprido. Não que o programa irá sair do ar, mas um novo formato foi idealizado para o telejornal que passará a se chamar Bom Dia Cenário.

O entrevistado do dia foi o vereador Ferrazense Juca do São Judas, que proporcionou a todos uma grande lição de vida de trabalho, força e superação.

Juca é Nordestino e veio com a família arriscar a sorte em São Paulo. Em muitos altos e baixos, lembrou das dificuldades vividas e se emocionou com as palavras da sua irmã que estava assistindo a transmissão. Ele chegou a Ferraz e, fez a sua vida, nesta cidade que o abraçou como filho.

Juca falou dos desafios como empresário e a motivação que o levou a pensar na política: o zelo pôr as pessoas de Ferraz. Em 2020, ele saiu candidato a vereador e saiu vitorioso.

O entrevistado falou da experiência de campanha, do momento da vitória e do seu mandato que, mesmo com a Câmara de recesso, está trabalhando afinco pelo bem da população.

O parlamentar destacou os planos para o mandato e mostrou-se firme nas respostas. Os internautas fizeram diversas perguntas e prontamente foram respondidas pelo entrevistado.

Por fim, Juca falou sobre a atual gestão e mostrou-se solícito as melhorias da cidade.