O recesso parlamentar da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos iniciado no dia 22 de dezembro chegou ao fim regimentalmente na segunda-feira, dia 1º. Com isso, a primeira sessão ordinária deste ano ocorre no dia 8, a partir das 9h. Como de costume, o expediente deverá estar repleto de documentos, sobretudo, de indicações e requerimentos. Já a pauta ainda não foi definida pela Mesa Diretora.

No dia 8, mantendo a tradição, a prefeita municipal, Priscila Gambale (PSD) deve marcar presença na reabertura dos trabalhos legislativos ordinários. Aliás, a chefe do Poder Executivo já foi inclusive convidada de maneira antecipada pelo presidente da Casa, vereador Flavio Batista de Souza (Podemos), o Inha, mas a gestora e seus secretários vão receber formalmente o convite nos próximos dias.

O presidente aproveita para esclarecer a população em geral que durante o período de recesso parlamentar só fica suspenso mesmo à realização de sessão ordinária. Em contrapartida, o atendimento no setor administrativo e nos gabinetes dos vereadores continua sem interrupção, porém, a critério de cada parlamentar pode ser que a sala permaneça fechada.

Mesmo assim, nesse mês, apesar de todo o protocolo sanitário por conta da pandemia da Covid-19, a movimentação nos corredores da instituição transcorre sem problemas mesmo levando-se em consideração a tendência natural de mais pessoas vindo ao Legislativo por tratar-se de início de legislatura. “Enfim, esse aumento no número de munícipes acontece, principalmente, no caso dos novatos”, diz Inha.