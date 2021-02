Em apenas dois dias 66 idosos com idade superior a 90 anos foram vacinados na cidade de Ferraz de Vasconcelos. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, está prevista a imunização de 390 pessoas desta faixa etária com a vacina Coronavac.A vacinação está ocorrendo na UBS Mário Margarido, também conhecida como CSII, das 9 às 15 horas, pelo sistema drive-thru.Uma tenda está disposta na frente da unidade de saúde onde os veículos podem estacionar e o idoso recebe a dose da vacina. Aqueles que estiverem com dificuldades de locomoção ou acamados, os familiares podem ir até esta unidade, fazer o cadastro e receber a aplicação em casa.A Prefeitura recebeu na terça-feira, 2, mais 1.660 doses da Coronavac e até agora 2.613 pessoas já foram imunizadas em Ferraz de Vasconcelos. A vacinação aos profissionais ligados à saúde também segue na cidade.