partir deste sábado (06/02), os Parques da Cidade, Centenário, Leon Feffer voltarão a funcionar aos finais de semana, das 7h às 17h, e manterão este horário também de segunda a sexta-feira. A medida segue a decisão do Governo de São Paulo, que suspendeu o decreto que colocava todo o Estado na fase vermelha, a mais restritiva, do plano de flexibilização econômica aos finais de semana por causa da pandemia de Covid-19.

A limitação de público continua: será de 1,5 mil pessoas, simultaneamente, para os Parques Centenário e Leon Feffer. Para o Parque da Cidade será de 650 pessoas.

No Parque Centenário, os brinquedos e churrasqueiras seguem fechados para o público. Os bebedouros também estarão fechados, por isso a orientação é para que as pessoas tragam água de casa. Já o Parque da Cidade estará aberto para atividades individuais. As quadras esportivas e as churrasqueiras permanecerão fechados ao público.



O Parque Municipal Chiquinho Veríssimo e o Núcleo Ambiental da Ilha Marabá recebem visitas monitoradas, mediante agendamento pelo telefone 4798-5959 e com grupos reduzidos.