A Prefeitura de Poá realizou esta semana a capacitação de pessoal para a implantação do Sistema “Empresa Fácil”, voltada aos empreendedores interessados em se estabelecer no Município, e que deve entrar em funcionamento nesta segunda-feira (08/02). Nesta quinta-feira (04/02), foi a vez dos contadores da cidade passarem pelo treinamento. A Prefeita Marcia Bin acompanhou o evento no Núcleo de Atendimento à População (Nap).

De segunda a quarta-feira (01 a 03 de fevereiro), o curso foi voltado para os servidores que atuam no Cadastro Mobiliário e também nos órgãos licenciadores do município, como Posturas, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária. Nesta sexta-feira (05/02), o dia será voltado para sanar as dúvidas de todos os participantes, assim como os contadores que não puderam participar do curso. Ao todo 30 pessoas foram capacitadas para administrar a solicitação dos munícipes.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o sistema deve iniciar o funcionamento já na segunda-feira (08/02). “Atualmente para a abertura de uma empresa o prazo é de 30 a 60 dias para cumprir todos os trâmites. Com o “Empresa Fácil”, dependendo da atividade, o número do cadastro, que permite a licença para funcionar, já sai na hora ou no máximo em alguns dias. Muito mais rápido e sem burocracia”, explicou a chefe da pasta, Elisângela Rocha.

“Esta é uma novidade que deve alavancar o desenvolvimento de Poá. A cidade chegou a perder muita receita por causa da falta de agilidade no processo de abertura de empresas. Isso porque, muitos empresários acabavam escolhendo outro município para investir. O novo sistema representa um grande avanço para a nossa cidade”, enfatizou Márcia.

Sistema Empresa Fácil

De acordo com a pasta responsável, o Empresa Fácil permite a abertura de qualquer tipo de empresas pela internet. A solução foi criada para eliminar a burocracia no processo de licenciamento de negócios, tanto para a prefeitura, quanto para o empreendedor.

O sistema facilita a legalização das empresas e por consequência melhora a fiscalização tributária. Por outro lado, reduz a burocracia e os custos de armazenamento, já que funciona inteiramente via web. Além disso, fornece documentação eletrônica certificada, o que diminui os riscos de fraudes nos alvarás de funcionamento.

Para o empreendedor, o Empresa Fácil diminui o tempo de deslocamento entre órgãos e de atendimento. Permite, ainda, o acompanhamento completo das tramitações, desde a consulta gratuita de viabilidade do imóvel – antes da abertura da empresa – até a retirada online de um Alvará de Funcionamento definitivo.

Em Poá, o sistema está sendo disponibilizado pela Consultoria em Administração Municipal (Conam). O interessado deve entrar no site da Prefeitura de Poá e clicar nos ícones “Serviço”, “Empreendedor” e “Empresa Fácil”, ou diretamente pelo link https://empresafacil.conam.com.br/poa.sp/.