A Secretaria de Saúde de Suzano avança mais um passo em direção à plena imunização dos profissionais da área na cidade. Desta vez, a pasta ampliará nesta sexta-feira (05/02) a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) a todos os trabalhadores da saúde que ainda não tomaram a primeira dose. A iniciativa inclui aqueles que atuam no apoio administrativo de estabelecimentos de saúde e que exercem suas atividades como profissionais liberais. Para isso, os interessados devem preencher o formulário on-line disponível em http://bit.ly/VacinaSuzano.

O cadastro pela Internet exige dados pessoais e informações profissionais, como o conselho de classe e o número de registro, que deverá ser apresentado no momento da vacinação, bem como o comprovante de endereço de residência ou do local de trabalho. A expectativa é alcançar os trabalhadores que não possuem o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que, neste caso, deverão ainda apresentar algum modelo de comprovação da atuação na área, como guia de recolhimento ou holerite recentes.

Após a etapa de preenchimento do formulário on-line, a vacinação deste público acontecerá nesta sexta-feira (05/02), na Arena Suzano, que fica nas dependências do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 8 às 17 horas. A ação será semelhante à força-tarefa desempenhada nesta quarta-feira (03/02), quando 570 profissionais de saúde, com CNES atualizado, compareceram ao local.

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, explicou que o primeiro dia de vacinação na Arena Suzano ocorreu de maneira ordeira e responsável. Ao longo de todo o período a demanda foi atendida, conforme os pré-requisitos exigidos para esta etapa. Agora o objetivo é ampliar a imunização para aqueles que ficaram de fora, como os trabalhadores de apoio administrativo, como recepcionistas e colaboradores da limpeza, além dos profissionais que atuam de maneira autônoma, como psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, enfermeiros de home care, nutricionistas e outros trabalhadores da área que ainda não receberam a primeira dose.

A previsão é de que a vacinação ocorra conforme a disponibilidade de doses, sendo que nesta quinta-feira (04/02) o trabalho continua com a vacinação dos idosos acamados, em uma ação casa a casa. Até o momento, o município conta com 3.445 vacinados, sendo que Suzano já concluiu a imunização de toda a rede municipal de saúde, dos profissionais da urgência e emergência da rede privada e das pessoas residentes e que trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).