A Prefeitura de Mogi das Cruzes retoma nesta quarta-feira (10/02) as aulas presenciais nos Centros Esportivos e espaços voltados às atividades físicas da cidade. As práticas seguirão as normas de segurança sanitária para prevenção da pandemia de Covid-19 e as determinações presentes na Fase Amarela do Plano São Paulo, estabelecido pelo Governo do Estado.

Os locais espaços terão ocupação máxima de 40%, distanciamento social de, pelo menos, 1,5 metro entre os alunos, disponibilização de álcool em gel na entrada e medição de temperatura dos frequentadores.

Terão atividades os Centros Esportivos de Sabaúna, Rodeio, Cezar de Souza, Biritiba Ussú, Braz Cubas, Jundiapeba e Jardim Camila, além do Parque da Cidade, do Ginásio Deputado Paulo Kobayashi, da Praça da Juventude e do Centro Municipal do Paradesporto.

O Parque da Cidade também recebe visitantes para a realização de atividades individuais. O espaço funciona todos os dias, das 7h às 17h, e pode receber até 650 pessoas simultaneamente.

O telefone da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para mais informações sobre as aulas nos centros esportivos e espaços voltados para a prática de atividades de lazer é o 4798-5005.