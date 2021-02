A Unidade Suzano, preocupada em oferecer mais qualidade e sabor durante as refeições dos seus colaboradores, passou a utilizar os produtos agroecológicos, cultivados pelas famílias agricultoras do Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial (PDRT), no restaurante da fábrica de Suzano. A parceria também contou com a empresa Sapore, maior empresa latino-americana de capital 100% nacional no segmento de restaurantes corporativos, responsável por administrar o restaurante da Unidade e também responsável por outros restaurantes corporativos pelo Brasil.





Alimentos como verduras, legumes e frutas, cultivados sem o uso de defensivos agora fazem parte do dia a dia da preparação dos pratos servidos. Além de mais saudáveis e saborosos, a iniciativa também contribui para o incremento da renda mensal das famílias agricultoras que participam do PDRT. “A Suzano tem o compromisso de até 2030, contribuir diretamente para que 200 mil pessoas, instaladas nas regiões onde atua, saiam da linha da pobreza. Essa iniciativa contribui para nos aproximar deste objetivo ao mesmo tempo, que incentiva e valoriza a produção local dos agricultores e agricultoras, alinhado ao bem estar dos colaboradores, que passaram a ter uma alimentação mais saudável”, destacou Adriano Martins, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.

Na Unidade Suzano, os fornecedores são da Cooperativa de Agricultura Mista do Alto Tietê (CAMAT), com sede em Salesópolis. A entrega é feita duas vezes por semana, mas a expectativa é aumentar para três dias e alcançar a marca de duas toneladas de produtos por mês. Esse tipo de ação, também, acontece na Unidade Jacareí (SP), com as famílias agricultoras do Vale do Paraíba.

“A parceria com a CAMAT está alinhada aos valores da Sapore em oferecer alimentos com qualidade e sabor aos usuários dos seus restaurantes e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade. É uma oportunidade que reforça o nosso compromisso com nossos clientes e com a nossa sociedade”, afirma Vanessa Veloso, Diretora de Operações da Sapore.

Além do fornecimento para a própria Suzano, a CAMAT também comercializa os seus produtos em feiras agroecológicas, em comércios locais, faz entregas de cestas com produtos a residências, e ainda alguns participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com entregas em escolas para a merenda escolar.

