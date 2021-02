“É uma sensação muito boa a de ser o primeiro vacinado”, disse João Vischi, de 93 anos, o primeiro do grupo prioritário de idosos acima de 90 anos a tomar a vacina contra a Covid-19 em Itaquaquecetuba.

Ele estava tão ansioso de ter chegado o seu momento de tomar a vacina que nem tomou café da manhã antes de sair de casa. “Vou sair daqui, do Largo da Feira da Vila São Carlos, e vou tomar meu café. Viemos cedo porque não sabíamos se ia demorar”, contou.

A vacinação desse público começou nesta terça-feira (9) e termina na sexta (12). Sendo terça e quarta-feira (10) no formato drive-thu em três locais: Largo da Feira, na Vila São Carlos, e nas UBSs Centro (rua João Vagnotti, 221) e Jardim Odete (rua Visconde de Taunay, 270). A ideia é que os idosos cheguem de carro para tomar a vacina e nem precisem sair do veículo. O horário para vacinação é das 8h às 13h.

Para agilizar o atendimento, a prefeitura pede que seja feito o cadastro dos idosos pelo site vacinaja.sp.gov.br e na hora de se vacinar, leve o documento de identidade e comprovante de residência.

Na quinta (11) e sexta (12), equipes itinerantes de Saúde da Família vão realizar a vacinação dos idosos acamados. A expectativa é de que sejam aplicadas 300 doses nesta terça, 150 na quarta e mais 150 entre quinta e sexta.

“Os idosos, por terem idade mais avançada, são mais vulneráveis, têm a imunidade muito baixa. Conseguindo imunizar eles, com certeza vamos abaixar a curva de infecção e contaminação, vai aumentar a quantidade de leitos disponíveis em nosso município e não vamos voltar para a fase vermelha”, declarou o secretário de Saúde Edson Rodrigues que esteve pela manhã no ponto de vacinação do Largo da Feira.

“Queria agradecer o nosso secretário de Saúde, o Edson da Paiol, e toda a sua equipe que com muita responsabilidade vem planejando e administrando a vacinação em todo o município. Não tivemos nenhum caso envolvendo escândalo ou desvio de doses. Então é um trabalho sério e quem ganha com isso é a população”, disse o prefeito Eduardo Boigues, que também esteve no Largo da Feira esta manhã.