O secretário de Cultura de Poá, Ariel Borges, participou da reunião virtual do Conselho Municipal de Políticas Culturais, na tarde desta segunda-feira (08/02). O evento que foi conduzido pela presidente do Conselho, Gisele Magalhães, foi realizado online a fim de evitar aglomerações, por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e teve por objetivo discutir o regimento interno do órgão. “A atuação dos Conselhos Municipais é muito importante para o município, visto que por meio deles está o fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas”, afirmou.