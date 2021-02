Ação segue nesta terça-feira (09/02) com mais dois pontos de vacinação, sendo um Palmeiras e outro na região norte

O primeiro dia de vacinação dos idosos em Suzano contemplou 399 pessoas com idade acima de 90 anos. A ação foi realizada em sistema drive-thru no Parque Municipal Max Feffer e com aplicação dentro da Arena Suzano. Já a partir desta terça-feira (09/02), a campanha será estendida para o distrito de Palmeiras e para a região norte da cidade, a fim de possibilitar a imunização do público-alvo residente nessas áreas. Para receber a dose, o suzanense deve apresentar documento original com foto e comprovante de residência da cidade, além de contar com pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação sediada na Arena Suzano teve o objetivo de garantir a imunização dos idosos com mais de 90 anos, conforme calendário vigente, priorizando aqueles com dificuldades de locomoção. Ao todo, 45 suzanenses receberam o imunizante nas instalações do ginásio e 354 passaram de carro pelo local, entrando pela avenida Senador Roberto Simonsen e saindo pela avenida Brasil.

O suzanense Julio Cesar Kowalski, de 101 anos, foi o primeiro idoso a receber a dose da vacina contra a Covid-19 nesta etapa, que contempla as pessoas com mais de 90 anos de idade. Ao lado da filha Joseli Rita Maria Kowalski Sei, Julio se adentrou à Arena Suzano, agradeceu o empenho das equipes de Saúde e elogiou a estrutura oferecida pela prefeitura.

A filha do senhor Júlio, Joseli, comemorou o momento e ressaltou que o pai é uma pessoa bastante ativa, passou a vida toda pedalando bicicleta, mas que agora, com a pandemia, passou a ficar só em casa, sendo um grande desafio para todos da família. Ela agradeceu pela oportunidade e afirmou que todos estão muito confiantes e emocionados. Joseli também parabenizou a Prefeitura de Suzano, por proporcionar o acesso à vacina com muita segurança e organização.

Já para a família da dona Joana Nunes Vieira, moradora do Jardim Realce, de 93 anos, o sentimento é de alívio. A dentista Márcia Regina Vieira, filha de dona Joana agradeceu e comemorou a participação da mãe no drive-thru, já que a trouxe assim que soube da vacinação dos idosos com mais de 90 anos. A dentista afirmou que a vacinação tem ocorrido de maneira ágil e ordenada.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o vice-prefeito Walmir Pinto acompanharam os trabalhos na Arena ao lado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi. O prefeito reforçou que são histórias como as do senhor Julio e da dona Joana que motivam a avançar e que juntos, será escrito um novo capítulo na cidade e superando os desafios, além de agradecer a confiança da população e mais uma vez todo o empenho das equipes de Saúde.

O presidente da Câmara Municipal, Leandro Alves de Faria, e os vereadores Rogério Castilho, Max Eleno Benedito, Nelson dos Santos, Marcio de Souza, Artur Takayama, Jaime Siunte, Marcel da Silva e José Oliveira Lima também estiveram presentes no local.

Ampliação

Para esta terça-feira (09/02), a previsão é de que a campanha siga da maneira tradicional, por meio de senhas e acomodação individual dentro da Arena, respeitando o distanciamento mínimo exigido. Esse tipo de atendimento também será o modelo adotado nos polos de vacinação organizados no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal (EM) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305, Jardim Belém), que serão referência para os moradores da região norte e do distrito de Palmeiras, respectivamente.

Vale lembrar que, nesta semana, a imunização é voltada exclusivamente aos idosos com mais de 90 anos, que devem apresentar documento original com foto e comprovante de residência em Suzano, além de contar com pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.

Trabalhadores da Saúde

O cadastro no ‘Vacina Já’ também é necessário para os profissionais de Saúde atuantes no município que ainda não receberam a dose. Neste caso, os trabalhadores que atuam no apoio administrativo de estabelecimentos de Saúde e aqueles que exercem suas atividades como profissionais liberais poderão se dirigir à Arena Suzano, portando documento pessoal com foto, documento do conselho de classe e número de registro, comprovante de endereço de residência ou do local de trabalho e documento comprobatório de atuação na área, caso não possua registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Vale lembrar que o município já imunizou mais de 87% dos profissionais de Saúde, concluindo a vacinação de toda a rede municipal de saúde, dos profissionais da urgência e emergência da rede privada e das pessoas residentes e que trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

“Só hoje foram mais 575 profissionais imunizados na arena. Estamos realizando triagem e checando todos os documentos. Em paralelo, demos sequência ao plano de imunização com os idosos e com as pessoas acamadas”, disse Ishi.

Acamados

Ainda nesta semana, a Saúde deve se concentrar na segunda etapa da imunização dos acamados cadastrados no programa ‘Melhor em Casa’. A operação deve ocorrer na próxima quarta-feira (10/02) com a visita da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad). Os familiares dos demais acamados que não fazem parte do programa devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para preencher uma filipeta e assim entrar para a lista de vacinação, viabilizada por meio da Vigilância Epidemiológica.