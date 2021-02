A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD) participou da primeira sessão ordinária deste ano que marcou a abertura da 17ª legislatura da Câmara Municipal, nesta segunda-feira, dia 08. Na ocasião, a gestora (foto) que restabeleceu essa tradição estava acompanhada do seu vice, Daniel Balke e dos secretários de Serviços Urbanos, Nicolas Ribeiro, de Planejamento Urbano, Mineiro, de Transportes e Mobilidade Urbana, Kaká, do Meio Ambiente, Claudio Squizato e de Assuntos Jurídicos, Bruno Oliveira.

Em seu discurso, Priscila Gambale disse que trata-se de um dia histórico, ou seja, que demonstra a verdadeira harmonia entre os poderes locais e, ao mesmo tempo, voltou a pregar o senso de união de todos para colocar a cidade na rota do desenvolvimento econômico e social. Além disso, a prefeita ressaltou que herdou uma dívida de mais de R$400 milhões, o que representa o pagamento mensal de mais de R$5 milhões. Com isso, sobra pouco dinheiro para novos investimentos. Ela agradeceu o apoio dos vereadores.

Ainda, no seu pronunciamento, Priscila Gambale (foto) anunciou a troca de 2.600 lâmpadas de LED e o papel atuante do setor de zeladoria tendo a frente à pasta de Serviços Urbanos. Segundo ela, muitos buracos já foram tampados e bueiros limpos, porém, tem consciência que falta muita coisa por fazer. Em todo caso, a gestora acredita no comprometimento dos servidores para continuar o trabalho de manutenção de vias públicas em geral. “Na realidade, estamos reorganizando o serviço público. Enfim, a nossa cidade precisa voltar a crescer, sobretudo, após a pandemia”, diz.

Ela informou também que pretende construir um piscinão para evitar enchentes na região central da cidade. A obra de contenção já está acertada com o governo estadual. A prefeita reafirmou ainda o compromisso de instalar uma unidade do Poupatempo, no pátio do Supermercado Veran, no Jardim Temporim. Na Câmara Municipal, por sua vez, a gestora deixou claro que não vai tolerar novas ocupações de áreas e que pretende melhorar as condições das existentes. “Agora, não é a hora de arrumar culpados, mas de agir para conter esse inchaço populacional”, opina.

Abridor de portas

Para viabilizar os seus projetos em prol do povo ferrazense, a prefeita conta com o apoio político do primeiro deputado estadual na história da cidade, Rodrigo Gambale (PSL). De acordo com ela, a presença do seu irmão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) é uma garantia de sucesso, isto é, o parlamentar mantém um canal aberto junto ao Palácio dos Bandeirantes e ao governo federal para fechar parcerias para beneficiar a comunidade local. O presidente da Casa, Flavio Batista de Souza (Podemos), o Inha (foto) agradeceu a presença dela e dos auxiliares.

Por Pedro Ferreira.