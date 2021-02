A Prefeitura de São Paulo começou nesta quinta-feira (11) a vacinação contra Covid-19 de idosos com idade de 85 a 90 anos no sistema drive-thru (veja o endereço dos locais abaixo).

Nos postos de saúde, a vacinação deste grupo começa na sexta (12), segundo a prefeitura da capital. A meta é imunizar cerca de 89 mil pessoas nessa faixa etária.

Na posto montado no Estádio do Pacaembu, na Praça Charles Muller, na Zona Oeste da capital paulista, a fila começou a ser formada antes das 6h30. O atendimento ocorre a partir das 8h e é encerrado às 17h.

Na quarta (10) o governo estadual anunciou que a imunização deste grupo no estado seria antecipada para esta sexta-feira (12), mas a prefeitura da capital e das cidades de Carapicuíba, Guarulhos e São Bernardo do Campo deram início à vacinação desta faixa etária nesta quinta.

Grande SP

São Caetano do Sul começou a vacinar este grupo nesta quarta.

Em Itaquaquecetuba a vacinação nesta quinta já é feita em pessoas com idade ainda menor: a partir de 80 anos. Ferraz de Vasconcelos está vacinando desde a última segunda (8) pessoas com 75 anos ou mais.

Vacina na capital

A operação de vacinação drive-thru na capital terá o apoio da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para a organização do trânsito local. A prefeitura pediu que as pessoas não se antecipem ao horário de abertura dos locais de vacinação.

O funcionamento das cinco unidades é das 8h às 17h nos seguintes endereços:

Praça Charles Muller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste);

Neo Química Arena Corinthians (Zona Leste) – (Corinthians);

Autódromo de Interlagos (Zona Sul) – Rua Jacinto Júlio – Portão 9 – KRF;

Centro de Exposições do Anhembi (Zona Norte) – Rua Olavo Fontoura – Portão 38;

Igreja Boas Novas, na Vila Prudente (Zona Leste) – Rua Marechal Malet, 611 – Parque da Vila Prudente.

Antecipação do governo estadual

A previsão inicial do governo estadual era a de que os idosos desta faixa etária seriam imunizados na próxima segunda-feira (15).

“O governo de SP conseguiu acelerar seu cronograma com a distribuição antecipada da vacina do Butantan com mais de 900 mil doses da vacina para oferecer aos idosos em todos os 645 municípios do estado”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

Nesta nova etapa de vacinação, 309 mil idosos estão aptos para serem imunizados.

Vacinação acima de 80 anos

Já os 563 mil idosos de 80 a 84 anos vão receber a primeira dose a partir do dia 1º de março. “A vacinação com mais de 80 anos vai começar no dia 1º de março em São Paulo”, disse o governador.

“Não é só proteção, é a liberdade. A liberdade dos que permaneceram em casa, que ficaram afastados da sua família, dos seus netos, e terão a oportunidade de retomar seus laços familiares e tocando, sendo tocadas”, disse o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, sobre a vacinação dos idosos.

Também ocorre na próxima sexta-feira (12) o início da aplicação da segunda dose de profissionais que trabalham na linha de frente na saúde, indígenas e quilombolas que começaram a ser vacinados em 17 de janeiro.

Os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir de 18 anos que vivem em instituições de longa permanência também serão imunizados com a segunda dose da vacina.

O estado tem mais de 7,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos que pertencem ao grupo prioritário. No entanto, como ainda não há doses suficientes para todos, a vacinação está sendo dividida por faixas etárias.

Fonte: G1