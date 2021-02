Ao completar pouco mais de um mês de governo, já se pode observar a dicotomia tomar conta da administração da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD). Na prática, é a “velha política com cara de nova”. Ou seja, o discurso de inovação que atraiu os mais de 30 mil votos ferrazenses em sua vitória nas urnas, se desfez já nas primeiras ações da chefe do Executivo.

Na campanha eleitoral, a então candidata Priscila assumiu o compromisso de enxugar a máquina administrativa. E os eleitores acreditaram . . . Assim que tomou posse, ela recebeu de presente da Câmara dos Vereadores três novas secretarias, com o município chegando a 17 secretários – quantidade acima dos padrões para uma cidade com o número de habitantes que possui. A jovem prefeita preferiu manter mais gente em seus quadros do que realmente cortar secretarias e diminuir os gastos com a folha de pagamento.

Diante da crise sanitária que vive o país, a prefeita de Ferraz assinou um Decreto Municipal no dia 22 de janeiro e divulgou em vídeo as novas determinações para o funcionamento do comércio e de outros estabelecimentos da cidade, em virtude das mudanças de fase para as cores laranja e vermelha anunciadas pelo governador João Doria, no Plano São Paulo de combate à Covid-19. Nos dias 30 e 31 de janeiro, 06 e 07 de fevereiro (dois finais de semana), bares e restaurantes não poderiam atender seus clientes de forma presencial, somente através dos serviços de retirada e entrega (delivery) ou de compras sem sair do carro (drive thru). A regressão para essas duas fases tinha como justificativa o aumento do número de casos de coronavírus e a lotação das UTIs dos hospitais.

O que se viu na prática, no entanto, em Ferraz, nos dias 30 e 31, foi a recusa quase que total de comerciantes em fechar suas portas e deixar de atender os clientes. Há relatos de que bares estavam abertos no Centro e em vários bairros como o Núcleo Itaim, Jardim Santa Rosa e Jardim Angelina. Quando não abertos, atendiam as pessoas mesmo com as portas fechadas. E o que fez a administração de Priscila? Autuou apenas alguns supermercados (que pelo decreto podiam funcionar), devido a não utilização de medidas como a higienização de carrinhos e o uso de máscaras de seus funcionários. Faltou perna e disposição da Vigilância Sanitária ligada à prefeita em flagrar outros pontos comerciais que insistiam em atender os clientes e descumpriam o Decreto Municipal. Parece que o fato de multar apenas alguns comerciantes foi só uma jogada de marketing do novo governo pra justificar que não tem capacidade de fiscalizar toda a cidade?

E por conta dessa recusa geral dos comerciantes em levar prejuízo, mesmo em tempos de pandemia e de alto risco de contaminação, a pressão sobre o governador Doria surtiu efeito e na quarta-feira, dia 03 de fevereiro, o Plano São Paulo de combate à Covid-19 foi novamente modificado e o fechamento de bares e restaurantes para o atendimento presencial, previsto também para os dias 06 e 07 de fevereiro, acabou em todas as regiões do Estado, como na Grande São Paulo, onde Ferraz está localizada. O cerco a Doria partiu também de vários prefeitos insatisfeitos com as regras mais rígidas, certos de que os prejuízos financeiros e o desemprego se acumulam a cada aperto no funcionamento do comércio.

Assim como Doria, Priscila se viu obrigada a voltar atrás, e o seu discurso em vídeo de que era preciso preservar vidas, evitar aglomerações, caiu por terra.

Fica então uma incógnita na cabeça dos moradores ferrazenses: a administração da nova prefeita tem agido corretamente para melhorar e preservar a vida de todos na cidade? Espertinhos de plantão defensores da administração municipal, inclusive alguns profissionais da Imprensa local, vão dizer que foram só 30 e poucos dias de governo, tem de dar tempo ao tempo para depois fazer uma análise da atual gestão. Pelo que observo, já existem motivos pra sentir a vulnerabilidade da prefeita, que parece muito mais ancorada ao irmão e deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), do que preparada para os desafios que se apresentam no dia a dia de Ferraz de Vasconcelos.

Estamos de olho!

Augusto do Jornal,diretor nacional de Finanças da CGTB e 2º suplente de vereador pelo PSB em Ferraz