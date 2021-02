O Centro de Integração Empresa – Escola (Ciee) seleciona estudantes para 22 oportunidades de estágio nesta quinta-feira (11). As vagas são para ensino médio, técnico e superior em Mogi das Cruzes.

Para participar é necessário realizar cadastro pela internet. O Ciee está localizado na Rua Duarte de Freitas, Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes.

Vagas em Mogi das Cruzes

Vagas Simpar

As empresas JSL, Movida, Vamos, Original Concessionárias e CS Brasil, que são controladas pela Simpar, abriram 40 vagas de estágio para atuação em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. Dentre elas, 17 são direcionadas para o Alto Tietê.

O prazo de inscrição no processo seletivo vai até 24 de fevereiro e o cadastro deve ser feito por meio da plataforma digital. As vagas são destinadas aos estudantes com formatura prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

Vagas de estágio na CS Brasil:

Vagas de estágio na Movida:

Vagas de estágio na JSL:

Vagas de estágio na Original Concessionárias:

Fonte: G1