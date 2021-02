Ao todo, foram apreendidos mais de cem invólucros de entorpecentes e R$ 431; dois dos acusados são adolescentes

A Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM) atendeu a duas ocorrências de tráfico de drogas entre segunda (08/02) e terça-feira (09/02). As ações, que foram realizadas nos bairros Jardim Colorado e Jardim Boa Vista, resultaram na apreensão de mais de cem invólucros de drogas e R$ 431, dinheiro fruto das vendas ilícitas. Dos três indivíduos detidos nas operações, dois eram menores de idade.

A Central de Comunicação da corporação recebeu uma denúncia por volta das 18h20 desta terça-feira (09/02) relatando que duas pessoas estariam comercializando entorpecentes próximo à Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, localizada no Cidade Boa Vista. Uma viatura foi direcionada ao endereço para averiguação.

Ao chegarem no local, os agentes avistaram indivíduos em atitude suspeita que coincidiam com as características informadas e realizaram a abordagem. Após a equipe vasculhar a área e encontrar uma sacola plástica com drogas em uma moita, os dois, que são adolescentes, assumiram que estavam traficando. Quando questionados sobre as drogas, um dos jovens relatou que havia mais em sua casa. A GCM foi recepcionada pela mãe dele e localizou mais entorpecentes no domicílio.

No total, foram apreendidos 61 papelotes de maconha, 30 pinos de cocaína, 40 invólucros de crack e R$ 55. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à Delegacia Central de Polícia. Os menores foram apreendidos e estão à disposição da Justiça para as devidas providências. A ação contou com o apoio do Canil da GCM.

Já durante a segunda-feira (08/02), a Ronda Ostensiva Motorizada (Romo) realizou ação conjunta com a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) para coibir o tráfico de drogas na região do Jardim Colorado. As equipes patrulhavam os arredores da Escola Técnica (Etec) de Suzano às 18 horas quando avistaram um indivíduo em ponto conhecido de venda de entorpecentes. Na abordagem, os guardas encontraram materiais ilícitos e dinheiro com o homem, que admitiu ter escondido mais drogas ali perto, em uma sacola plástica. Ao todo foram apreendidos 30 papelotes de maconha, 23 pinos de cocaína e R$ 376. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central.

“Conseguimos obter um resultado bastante positivo nas duas ocorrências, com apreensão de uma quantidade grande de drogas. As ações deste tipo são muito importantes para atuarmos ainda mais na manutenção da sensação de segurança e no combate ao tráfico de entorpecentes no município. Nossa intenção é continuar realizando outras ações como estas. Quem sempre ganha com isso é a população”, destacou a comandante da GCM, Rosemary Caxito.

De acordo com o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira Santos, a corporação tem intensificado as ações por toda a cidade para garantir o bem-estar dos munícipes e combater a criminalidade, com patrulhamento, bloqueio e monitoramento. “O trabalho conjunto da Romo, da Romu, do Canil e de todos os agentes é essencial para fazer de Suzano uma cidade cada vez mais segura”, afirmou.

A GCM de Suzano recebe denúncias pelo telefone (11) 4746-3297. Desde junho do ano passado, o atendimento está interligado com a Central de Segurança Integrada (CSI) para otimizar o acolhimento das ligações.