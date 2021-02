A Prefeitura de Mogi das Cruzes está investindo na capacitação da Guarda Municipal. Durante esta semana, um grupo de 30 profissionais participa de um curso para atuação na Ronda Ostensiva Municipal (Romu). A medida faz parte das ações da administração municipal para o fortalecimento do trabalho da corporação na cidade e melhoria da segurança da população.

A formação é dividida em orientações teóricas, com aulas desenvolvidas na estrutura da Escola de Governo e Gestão, e atividades práticas, que são realizadas no Polo Municipal de Segurança, em Jundiapeba. O curso foi desenvolvido nesta segunda e terça-feira (08 e 09/02).

Durante o treinamento, são abordados os temas de patrulhamento tático, armamentos usados pela Romu, deslocamento tático, abordagem a veículos, clínica de tiro embarcado, conduta de patrulha em local de alto risco, combate em ambiente confinado, abordagem a pedestre, tático com duas armas, salvamento de equipe ferida, condução de veículos, educação no trânsito e legislações aplicáveis durante o trabalho, como direitos humanos, direitos das pessoas e as missões e poderes policiais.

Ainda nesta semana, 30 guardas municipais participarão de um curso de tiro tático com pistola, que será realizado na Academia da Polícia Civil (Acadepol), no Parque São Martinho.

A Romu, além de realizar o patrulhamento do município, atua em ações com grande número de pessoas e aglomerações, evitando a ocorrência de tumultos e contribuindo para a sensação de segurança da população. Ele atua com veículos específicos, adaptados para este tipo de serviços.