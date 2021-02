A coluna de hoje é uma memória do cotidiano de um professor universitário.

Às terças feiras leciono numa turma de 5/6º semestre de pedagogia. Decidimos neste período, trabalhar os textos do Paulo Freire; Pedagogia da autonomia, do oprimido e da esperança.

Excepcionalmente, me pediram um resumo dos principais autores para o certame que ocorreria no domingo. Durante minha explanação empolgada, observei uma singela caixinha decorada percorrendo as mãos entre as fileiras da sala.

Não me contive e perguntei:

– O que é isso? O que tem aí? Posso saber?

Com elegância e discrição, me responderam que sim e me explicariam na hora intervalo.

Estavam angariando recursos para auxiliar uma colega que precisava realizar exames médicos.

Ao retornar do intervalo, com delicadeza e respeito inenarráveis, compartilharam a entrega da caixinha para a colega de classe.

Onobre gesto nos tomou de emoção e choramos juntos!

Lembrei do tempo que cursava magistério no CEFAM e diversas vezes arrecadamos recursos para os amigos. Na adolescência do curso de magistério, não foram poucas as vezes que compartilhamos marmitas, vale transporte e ESPERANÇAS.

Lembrei também do tempo que cursava a graduação de História e não foram poucos os momentos que compartilhamos cópias de textos, sanduiches e SONHOS REVOLUCIONÁRIOS de um mundo mais justo e menos desigual.

Hoje, como professor no curso de Pedagogia, tive a oportunidade de compartilhar uma ação transformadora. Ato que ocorrerá inúmeras vezes durante a carreira docente. Com colegas, alunos e familiares de alunos. Um ato de HUMANIDADE, ESPERANÇA E AMOR.

Dirigindo à caminho de casa percebi:

– Sim! Elas entenderam! Já são PROFESSORAS!!!

“Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo” P. Freire





No exercício da docência, em inúmeras situações também somos alunos.

OBRIGADO PROFESSORAS!