A prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, tem trabalhado muito para melhorar a zeladoria da cidade. Entre as diversas ações, os serviços de tapa-buraco foram intensificados e já passaram por 09 vias. Em pouco mais de um mês, a pasta utilizou aproximadamente 1.370 m² de material para a realização dos reparos.

A operação tapa-buraco já passou nas estradas Alberto Hinodo, Pinheirinho, Índios, avenidas Ítalo Adami, Altinópolis, além das ruas Santa Rita de Cássia, Duque de Caxias, Piracicabas e área central. “As vias com grande movimentação deve receber o tapa buraco com mais frequência, pois o serviço de manutenção deve ser constante em locais onde o tráfego é intenso”, explica o prefeito Eduardo Boigues.

De acordo com o prefeito, é uma operação importante para recuperar vias e facilitar o escoamento do trânsito, uma vez que os motoristas precisam desviar dos buracos e o tráfego é intenso durante todo o dia. “Contamos com uma equipe muito empenhada e que está trabalhando muito. A população já está notando mudanças nos locais onde as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão passando”, comentou.

Além do tapa-buraco, as equipes de manutenção da Prefeitura de Itaquá estão intensificando as atividades que englobam limpeza de galerias, vias, bocas de lobo, sarjetas e bueiros, de praças e terrenos públicos, corte de mato e manutenção em geral. “Reforço meu agradecimento e apoio dos munícipes e de cada pessoa que tem contribuído neste trabalho, como os integrantes da SSU. São trabalhadores empenhados para juntos colocarmos o município em ordem”, finalizou Boigues.