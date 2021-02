Prefeitura de Poá divulga calendário de feriados e pontos facultativos

para 2021

Divulgação visa proporcionar aos comerciantes da cidade a possibilidade

de planejamento para o ano vigente

A Administração Municipal de Poá divulgou por meio do decreto nº

7.749/2021, as datas oficiais de feriados municipais e pontos

facultativos para o exercício de 2021. A divulgação visa atender a

solicitação da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relações de

Trabalho, com o objetivo de proporcionar aos comerciantes da cidade a

possibilidade de planejamento de suas atividades até o final do ano.

Segundo o referido decreto, são feriados municipais o Dia de São Ludgero

e Emancipação Político-Administrativa do Município (26 de março),

Sexta-feira da Paixão (2 de abril) e Corpus Christi (3 de junho). Como

pontos facultativos foram definidos o dia 1º de abril (quinta-feira

Santa), 04 de junho (sexta-feira posterior ao Corpus Christi), 6 de

setembro (segunda-feira anterior ao Dia da Proclamação da Independência

do Brasil), 11 de outubro (segunda-feira anterior ao dia da Nossa

Senhora Aparecida), 28 de outubro (a ser comemorado no dia 1º de

novembro), 24 de dezembro (véspera de Natal) e 31 de dezembro (véspera

de ano Novo). O dia 15 de outubro também foi estipulado como ponto

facultativo, por conta do “Dia do Professor”, mas direcionado,

exclusivamente, aos servidores que ocupam cargos de carreira dos

profissionais da Educação no município.

Com as datas citadas acima, somadas aos feriados nacionais, além de um

estadual, o município soma 12 feriados e oito pontos facultativos para

2021. “Os feriados nacionais são estipulados por lei, assim como o dia 9

de julho, uma data magna do Estado de São Paulo. É importante divulgar

esse calendário de feriados, para que os comerciantes possam se

organizar e preparar o seu planejamento. Este ano, assim como em 2020,

conta com o fator da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que afeta,

negativamente, o trabalho e, consequentemente, o faturamento do

comércio. Por isso, a importância de ter esse calendário em mãos”,

afirmou o secretário de Indústria e Comércio, Alcides Leme.

Vale ressaltar que as datas descritas como feriados e pontos

facultativos não afetam os serviços considerados essenciais das

Secretarias Municipais de Saúde e de Serviços Urbanos, bem como da

Secretaria de Segurança Urbana, que engloba a Defesa Civil, Guarda Civil

Municipal (GCM), também com a proteção ao patrimônio da cidade.

CALENDÁRIO

FERIADOS 2021

1º de janeiro – Nacional

26 de março – Municipal

02 de abril – Municipal

21 de abril – Nacional

1º de maio – Nacional

03 de junho – Municipal

09 de julho – Estadual

07 de setembro – Nacional

12 de outubro – Nacional

02 de novembro – Nacional

15 de novembro – Nacional

25 de dezembro – Nacional

PONTOS FACULTATIVOS (Municipal)

1º de abril

04 de junho

06 de setembro

11 de outubro

15 de outubro (exclusivo dos servidores que ocupam cargos de carreira

dos profissionais da Educação no município)

28 de outubro (será comemorado no dia 1º de novembro)

24 de dezembro

30 de dezembro