O presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, Flavio Batista de Souza (Podemos), o Inha admitiu, na segunda-feira, dia 08, o desejo de a Casa voltar a realizar a sua sessão ordinária no horário regimental das 18h. De acordo com ele (foto), o assunto deverá ser discutido nos próximos dias com o restante da Mesa Diretora.

Além disso, o presidente disse que pretende conversar também com os próprios vereadores para definir o retorno ou não dos trabalhos ordinários para o horário tradicional. Para ele, essa mudança no horário da sessão ordinária poderá acontecer por conta do processo de abrandamento do Plano São Paulo.

Mesmo assim, a Câmara Municipal vai continuar com todos os protocolos sanitários para evitar a propagação do coronavírus (Covid 19), ou seja, exigir o uso de máscaras, a higienização constante das mãos e manter o distanciamento social. Na prática, a presença do público nas sessões ordinárias permanecerá sendo restrita.

A alteração no horário dos trabalhos ordinários que ocorrem todas as segundas-feiras das 18h para às 9h aconteceu logo no início da pandemia, em março do ano passado. Por sua vez, o presidente Inha destaca que a decisão só será tomada em caso de consenso entre os colegas de parlamento.